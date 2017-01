Voll in die eigenen Maschen! Stürmer Darren Bent trifft in beide Tore

Hoppla! Das Cup 16tel-Final zwischen Derby County und Leicester City beginnt für die Heimmannschaft mit einem grossen Missgeschick. Nach einer Ecke von Leicester wird der Ball einem Abwehrspieler von Derby an den Oberschenkel geköpft. Von da springt der Ball langsam und harmlos in Richtung Torlinie wo Darren Bent steht und klären kann den Ball voll in die eigenen Maschen haut. Das Leder rutscht dem Abwehrspieler Stürmer über den Rist.

Etwas später macht der 32-jährige Engländer seinen Bock aber wieder gut und trifft für seine Farben ins richtige Tor zum Ausgleich.

Das Spiel läuft noch, Halbzeitstand von 2:1*. (jwe)

