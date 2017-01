Goalie knockt Goalie aus – und sorgt sich danach rührend um ihn

Nico Hischier ist noch nicht einmal in der NHL, hat aber schon seinen eigenen Werbespot

Nico Hischier sorgt in der kanadischen Hockey-Juniorenliga QMJHL für Furore. Der 17-jährige Walliser hat in bisher 29 Spielen für die Halifax Mooseheads bereits 47 Punkte (22 Tore/25 Assists) erzielt. Er ist so gut, dass ihm der Verein nun einen eigenen Clip gewidmet hat. Das wird seine Popularität auf dem Weg in die NHL nur noch weiter steigern – bei den Scouts ist er eh schon lange auf dem Radar. (drd)