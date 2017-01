«Raindrops are falling 🎶 ...» AHL-Outdoor-Game versinkt im Regen

Start of the 2nd period. pic.twitter.com/VQHPzZZpK2 — Tom Gazzola (@TomGazzola) 8. Januar 2017

Outdoor-Hockey-Spiele haben derzeit Hochkonjunktur: In der NHL finden in dieser Saison gleich vier Spiele unter freiem Himmel statt, da darf die AHL natürlich nicht hinten anstehen. Immerhin bringen solche «Classics» nicht nur schöne Gewinne, sondern auch viel Spektakel und tolle Erlebnisse für die Zuschauer.

So duellierten sich am Wochenende in Bakersfield in der «Outdoor Classic» vor 10'000 Zuschauern die einheimischen Condors (Farmteam der Edmonton Oilers) und die Ontario Reign (Farmteam der Los Angeles Kings). Ein Spektakel gab es zwar, aber nicht so wie erwartet ... Denn just als das zweite Drittel anstand, begann es wie aus Kübeln zu regnen.

This game is all Reign right now. pic.twitter.com/BoKS46tJU0 — AHL (@TheAHL) 8. Januar 2017

Das Eisfeld im College-Football-Stadion stand bald einmal komplett unter Wasser und mit Eishockey hatte die Partie nicht mehr viel zu tun. Wann immer ein Spieler schoss oder passte, spritzte eine Wasserfontäne auf. Trotz der irregulären Bedingungen wurde die Partie fortgeführt, mit dem besseren Ende für die Condors: Sie waren am Ende zwar ebenfalls klitschnass, durften sich aber über einen 3:2-Sieg freuen. (pre)

