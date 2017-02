Der Schweizer Tim Hug wird in Sapporo Fünfter

Der unsanfte Riese Goran Bezina wird wieder für Genf rumpeln

Für den Cup-Final vom Mittwochabend reicht es noch nicht. Aber danach ist Goran Bezina zurück bei seinem Ex-Klub Genf.

Heute Abend bestreitet Goran Bezina (36) gegen Dynamo Minsk sein letztes KHL-Spiel für Zagreb. Sofort nach der Schlusssirene knarrt im Büro von Chris McSorley in Genf die Faxmaschine. Zagreb wird die Transferbestätigung übermitteln. So ist es abgemacht. So möge es geschehen. Und so die Hockeygötter wollen, reicht dann die Zeit gerade noch, um alle Papiere rechtzeitig zum Verbandsbüro in Zürich weiterzuleiten und den Wechsel noch vor Transferschluss (heute um Mitternacht) zu vollziehen.