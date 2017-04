Bild: CEM TURKEL/EPA/KEYSTONE

Hässiger Präsident streicht Basketballern nach Pleite den Heimflug

Klar und deutlich scheitert Panathinaikos Athen in den Viertelfinals der Basketball-Euroleague an Fenerbahce. So klar und deutlich, dass der Präsident der Griechen dem Team den Rückflug nach Hause streicht und es in Istanbul in den Bus steckt.

Fenerbahce Istanbul steht zum dritten Mal in Folge im Final-Four-Turnier um die Euroleague. Die türkischen Basketballer eliminieren Panathinaikos Athen in einer Best-of-5-Serie glatt mit 3:0 Siegen. Mächtig sauer ist nach der 61:79-Pleite in Istanbul der Teambesitzer der Griechen, Dimitrios Giannakopoulos.

«Wir waren des Final-Four-Turniers nicht würdig», schimpfte der Boss laut der Agentur AFP. «Wir müssen uns hinterfragen, wieder seriös arbeiten und wenigstens griechischer Meister werden.»

Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, Fenerbahçe'ye elenen takımının uçak biletlerini iptal edip, otobüse bindirdi. pic.twitter.com/kR7wrU6J4J — FenerKolik (@fenerkolikorg) 26. April 2017

Zeit zur seriösen Selbstanalyse gab Giannakopoulos der Mannschaft, indem er ihr kurzerhand den Rückflug strich und stattdessen einen Bus für die Heimkehr nach Athen organisierte.

Zwölf Stunden im Car statt eine im Flieger: Das machten die Spieler nicht einfach so mit. Erst nach längerer Diskussion akzeptierten die meisten Akteure Giannakopoulos' Entscheid. Aber nicht alle. Vier Panathinaikos-Spieler bezahlten aus dem eigenen Sack ein Flugticket. (ram)

Panathinaikos players refused to return by bus from Istanbul, some foreigners bought flight tickets by their own https://t.co/SfIgtBgbqG pic.twitter.com/iImFrdLv68 — Sportando (@Sportando) 26. April 2017

The Sky is the Limit: Die grössten NBA-Spieler aller Zeiten

13.01.1999: Michael Jordan verkündet seinen zweiten Rücktritt, lässt damit die Basketball-Welt stillstehen und die Nike-Aktie absacken 19.02.1996: Das ist tatsächlich Shaqs einziger Dreier in 1423 NBA-Spielen 05.04.1984: Kareem Abdul-Jabbar knackt den NBA-Punkterekord, den er bis heute besitzt 27.05.1991: Air Jordans Chicago Bulls laufen auf dem Weg zum ersten Titel die Gegner davon – wortwörtlich 02.03.1962: 100 Punkte in einem einzigen NBA-Spiel – diesen Rekord knackte nicht einmal Air Jordan 26.07.1992: Das beste Team, das jemals Basketball gespielt hat, verzaubert die ganze Welt 19.04.1990: Heute kostet ein böser Tweet in der NBA 25'000 Dollar – früher konnte man für dieses Geld eine Massenschlägerei anzetteln 21.03.2012: Erst der umjubelte Dreier, dann die grosse Showeinlage – der Hollywood-Auftritt des Mick Pennisi Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo