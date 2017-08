Effekthascherei und unlogische Story – «GoT», was ist mit dir passiert?

Eigentlich markierte die vorletzte Folge einer jeden Staffel «Game of Thrones» jeweils einen Höhepunkt. Diesmal war es umgekehrt.

Schon klar, über «Game of Thrones» schimpft man nicht. Immerhin ist es der heilige Gral der Fernsehserien. Der Heilsbringer, der uns von der erzählerischen Mittelmässigkeit bei Serien befreit hat. Da ist es doch geradezu ironisch, dass nun gerade «Game of Thrones» selbst zu dieser Mittelmässigkeit zurückkehrt.

Gut gezeigt hat das die letzte Folge, die nur so von Logiklöchern und an den Haaren herbeigezogenen Erklärungen wimmelt. Okay, vielleicht nicht gerade wimmelt, aber für «Game of …