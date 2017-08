Unspunnen: Stucki muss im Anschwingen gegen Bösch ran

Zum Auftakt des Unspunnen-Schwingets in Interlaken kommt es am Sonntagmorgen zu einer Reihe von reizvollen Duellen. In einem davon wird sich Christian Stucki, der erfolgreichste Schwinger der laufenden Saison, mit Daniel Bösch messen, dem Sieger des letzten Unspunnenfests 2011.

Die weiteren absoluten Spitzenpaarungen lauten Armon Orlik gegen Matthias Sempach, Samuel Giger gegen Marcel Mathis und Kilian Wenger gegen Joel Wicki. (sda)

