Nach Sturz vom Huf des Pferdes getroffen: Martin Fuchs im Spital

Karaoke mit Federer: Wann startet er seine Gesangs-Karriere? 🙉 😂

Nach seinem überragenden Auftritt gegen Tomas Berdych und dem Einzug in die Achtelfinals des Australian Open ist Roger Federer glänzend aufgelegt. Gemeinsam mit den Kollegen Grigor Dimitrov und Tommy Haas besucht er in Melbourne den Hit-Produzenten David Foster. Die Musik-Legende hockt sich ans Klavier und die drei Tennisspieler singen. Oder sollte ich besser «singen» schreiben? Federer kommentiert die Leistung des Trios, das «Hard to Say I’m Sorry» darbietet, selbstironisch mit: «Wir …