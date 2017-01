Bild: KEYSTONE

Nach Sturz wohl vom Huf des Pferdes getroffen: Martin Fuchs im Spital

Martin Fuchs, am Freitagabend umjubelter Sieger im Grand Prix beim Mercedes-Benz CSI in Zürich, stürzte am Samstagmorgen im Jokerspringen schwer. Sein zehnjähriger Wallach Cristo kam am letzten Hindernis ins Straucheln, worauf das Pferd und der junge Zürcher stürzten. Am Boden liegend wurde Fuchs wohl noch vom Huf seines Pferdes im Gesicht getroffen.

Fuchs verlor das Bewusstsein nicht, blutete aber stark im Gesicht. Er verliess die Arena zu Fuss. Derzeit wird der 24-Jährige im Spital genauer untersucht. Über die Art der Verletzung kann noch keine Angaben gemacht werden.

Martin ist der Neffe von Markus Fuchs, der bei Olympia 2000 Silber im Team gewann. (fox/sda)

