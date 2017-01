bild: david chan

Hischier wieder mit 4 Punkten – und an der WM in Paris dabei?

Hockey-Jahrhunderttalent Nico Hischier (18) hat gute Chancen auch bei der «richtigen» WM in Paris für die Schweiz zu spielen.

Beim 4:1-Sieg über Charlottetown war Nico Hischier einmal mehr der überragende Spieler der Halifax Mooseheads. Der 18-jährige Walliser schoss zwei Tore selber und gab zu den beiden anderen den Assist. Hischier machte weiter beste Werbung in eigener Sache.

Bis heute hat erst ein Schweizer im gleichen Jahr alle drei Titel-Turniere (U18, U20, WM) bestritten. Kevin Fiala in der Saison 2012/13. Er kam bei der U18-WM (5 Spiele/5 Punkte), bei der U20-WM (5 Spiele/5 Punkte) und bei der WM 2014 in Minsk (7 Spiele/2 Punkte) zum Zuge. Weil er in Schweden spielte, stand er für alle drei Titelkämpfe zur Verfügung. Der Erstrundendraft (Nr. 11 im Jahr 2014) stürmt jetzt für Nashville in der NHL.

Natitrainer Fischer ist beeindruckt

Nico Hischier war der Leitwolf bei der U20-WM. U20-Nationaltrainer Christian Wohlwend gehört zum Coaching-Team von Nationalcoach Patrick Fischer bei der WM in Paris (5. bis 21. Mai). Unserer Nationalmannschaft fehlen überragende Center. Müsste Nico Hischier bei der WM eine Chance erhalten? «Ja», sagt Wohlwend. «Patrick Fischer war mit uns bei der WM in Montréal und ist von Nico Hischier beeindruckt. Er wird ihm in der WM-Vorbereitung ganz sicher eine Chance geben.» Wird Wohlwend ein WM-Aufgebot befürworten? «Warum nicht? Wir sollten so oder so im Hinblick auf das Olympiaturnier 2018 den jungen Spielern eine Chance geben.»

Fraglich ist Hischiers Einsatz bei der U18-WM in der Slowakei (13. bis 23. April). Weil es möglich ist, dass er mit den Halifax Mooseheads dann noch in den Playoffs engagiert sein wird. Er sagt: «Falls das nicht der Fall sein sollte, stehe ich zur Verfügung.»

bild: halifax mooseheads

2018 bereits ein Leader bei Olympia?

Das Finalturnier um die kanadische Junioren-Meisterschaft (Memorial Cup) wird vom 19. bis 28. Mai ausgetragen. Nico Hischier müsste sowohl auf die U18- wie auch die richtige WM verzichten, wenn Halifax die Quebec Major Junior Hockey League gewinnen und sich für dieses Turnier qualifizieren sollte. Die Chancen der Mooseheads auf diesen Exploit sind allerdings minimal.

Der «Hattrick» (alle drei WM-Turniere in der gleichen Saison) ist möglich. Ist Nico Hischier reif für eine WM-Teilnahme? Ja. Kevin Fiala war es im gleichen Alter auch, spielte allerdings auf den Aussenbahnen. Nico Hischier nimmt die anspruchsvollere Center-Position ein. Aber seine Spielintelligenz hat bereits WM-Niveau. Er ist zwar physisch nicht ganz so stark wie Kevin Fiala im gleichen Alter. Aber den Nachteil kompensiert er mit Spielintelligenz.

Selbst wenn sich zeigen sollte, dass er nicht ein ganzes WM-Turnier durchsteht – die WM-Erfahrung wird ihn wieder einen Schritt weiterbringen. Bereits beim Olympiaturnier 2018 kann Nico Hischier in der Schweizer Nationalmannschaft der Mittelstürmer Nummer 1 sein.

Die schönsten Eisfelder, welche Mutter Natur zu bieten hat

14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️