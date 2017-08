11 Gründe, warum die Champions Hockey League eine richtig geile Sache ist

Englisch für Champions mit Arno Del Curto: «Ai sink sä lävel is going 20 pörsent öp ägän»

Trotz Verletzungssorgen bezwingt der HC Davos gestern die «weissen Tiger» von Liberec im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League mit 5:3. Auch Trainer Arno Del Curto läuft nach der Glanzleistung seiner Mannschaft in Tschechien zur Hochform auf und gibt endlich wieder einmal eines seiner legendären Interviews auf Englisch. Das Ergebnis ist fast so gut wie 2012 am Spengler Cup – we like! (dux)

