Nach Federer nun auch Feuz: Zwei geduldige Nicht-Aufgeber werden belohnt

Dreckiger geht's nicht: Das war die unsportlichste Aktion des Weekends

Ajax Amsterdam bleibt im Titelrennen dank dem 2:0-Erfolg gegen Sparta Rotterdam fünf Punkte an Feyenoord dran. Der Sieg war verdient, zu reden gab jedoch eine Szene, die nichts zum Resultat beitrug: Ajax' Bertrand Traoré ging bei einem Angriff zu Boden. Mitspieler Joël Veltman zeigte mit dem Ball am Fuss seinem Gegenspieler Ivan Calero an, dass er das Spiel unterbrechen wolle. Kaum akzeptierte der Sparta-Verteidiger das Angebot, setzte Veltman zum Dribbling an und flankte den Ball zur Mitte. …