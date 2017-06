Inferno in Londoner Hochhaus ++ Mehrere Tote ++ Einsturz droht

Ein 24-stöckiges Hochhaus ist in der englischen Hauptstadt in Brand geraten. Laut Augenzeugen schreien Menschen um Hilfe.

Inferno in der britischen Hauptstadt: In London ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer in einem Hochhaus ausgebrochen. «Die Bewohner schreien verzweifelt um Hilfe und versuchen sich mit Bettlaken abzuseilen», so Augenzeugen.

Offenbar befinden sich noch Menschen im Grenfell Tower. Auf Videos ist zu sehen, dass die Flammen auf den gesamten Wohnkomplex übergegriffen haben. «Ich habe Leute aus den Fenstern springen sehen», sagte eine Anwohnerin zu BBC Radio.

Ein Moderator der BBC …