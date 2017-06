Bild: Mark Humphrey/AP/KEYSTONE

Die verrücktesten Fans der NHL – Nashville zeigt, wie Leidenschaft geht

Die Nashville Predators haben neun von zehn Playoff-Heimspielen gewonnen. Das kommt nicht von ungefähr – nirgends in der NHL sind die Fans so leidenschaftlich und so verrückt wie in der Hauptstadt von Tennessee.

Adrian Bürgler Adrian Bürgler Folge mirEntfolgen

Nasvhille hat die Serie im Stanley-Cup-Final dank zwei Heimsiegen wieder ausgeglichen. Neun von zehn Playoff-Heimspielen haben die Predators dieses Jahr gewonnen. Das hat gute Gründe: Das Team von Roman Josi, Yannick Weber und Kevin Fiala darf zuhause auf unerschütterliche Unterstützung zählen.

Der Support der Predators-Fans erinnert in den besten Momenten gar an europäische Fankultur. Nirgends sind NHL-Fans so verrückt wie in Nashville. Diese sieben Punkte beweisen das.

Die Catfish-Legende

Es ist schon eine Tradition in den diesjährigen Playoffs, dass bei Spielen von Nashville ein «Catfish» (Wels) aufs Eis fliegt. Ihren Ursprung hat diese Legende bei den Detroit Red Wings. Dort werden seit den 50er-Jahren immer wieder Tintenfische aufs Eis geworfen.

Als die Red Wings 2002 in Nashville spielten, dachte sich ein Predators-Fan, er könne das auch – einfach mit «lokaler Küche». Mitten während des Spiels flog der erste Wels auf das Eis und das Publikum flippte aus. Nashville gewann das Spiel und eine Legende war geboren.

Das Catfish-Upgrade

Im Spiel von heute Nacht wurde dem «Catfish» gar noch ein Upgrade verpasst. Ein Fan zog dem Tier einen Cowboy-Hut an, wickelte es in ein gelbes Tuch und stopfte ihm einen Plüsch-Pinguin ins Maul, ehe er es auf das Eis warf.

The catfish is ready for its closeup.



(📷 Frederick Breedon/Getty) pic.twitter.com/58LINv30Zo — SB Nation (@SBNation) 6. Juni 2017

Die Gesänge

Die Fans der Predators haben verschiedene Gesänge. Der beliebteste dürfte jener sein, der jeweils nach einem Tor Nashvilles angestimmt wird. Dieser Gesang hat nur ein Ziel: sich über den gegnerischen Torhüter lustig zu machen.

Die Verrückten

Egal ob im Kostüm oder mit tierischen Begleitern: Die Fans der Predators lassen sich immer wieder verrückte Dinge einfallen ...

Die Promis

Die lokale Prominenz – in der Musikstadt Nashville sind das hauptsächlich Country-Sänger – hat die Leidenschaft zum Eishockey ebenfalls entdeckt und ist regelmässig im Stadion anzutreffen. Entweder singen die Musikstars vor dem Spiel die Nationalhymne oder sie feiern auf der Tribüne mit.

Paramore dancing during a Hockey game is the best video you will see today!! Hahaha pic.twitter.com/I4UmJkEJXf — paramore (@ParamoreWebCrew) 7. Mai 2017

Marcus Mariota and the Titans offensive line working on a new shotgun formation pic.twitter.com/WVEuoB2Ev6 — Sports Illustrated (@SInow) 17. Mai 2017

Cool moment as Roman Josi meets the top NHL prospects in the Preds dressing room. pic.twitter.com/PMtF6Nu4sV — David Amber (@DavidAmber) 5. Juni 2017

Die Autos

In Nashville ist es Tradition, dass vor einem Heimspiel der Predators ein in den Farben des Gegners bemaltes Auto zerstört wird.

Die Lautstärke

Es ist jeweils Laut in der Bridgestone Arena – zumindest dann, wenn Nashville führt. In Spiel 3 des Conference-Finals gegen die Anaheim Ducks stieg der Lärmpegel im Stadion teilweise angeblich auf 126 Dezibel. Zum Vergleich: Bei 120 Dezibel liegt beispielsweise die Lautstärke einer Kettensäge, eines Presslufthammers oder Donnergrollen während eines Gewitters.

Nashville Predators – Tattoos

Witziges zum Eishockey Weil jeder Bilderrätsel liebt: Erkennst du diese Eishockey-Stars? Darling, Holden Zucker – Hockeyspieler erzählen mit ihren Namen Geschichten Titel, Batzeli und Zürifäscht: Wir haben die Postkarten-Feriengrüsse der Eishockey-Stars abgefangen «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Die streng geheimen Einladungen für die Weihnachtsessen der NLA-Klubs Vom 2-Bier-Kerl bis zum Tussi am Handy: Diese 11 Typen triffst du in jeder NLA-Kurve «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Schoppen, Bibeli und Divas – erkennst du alle NLA-Klubs in der grossen Emoji-Tabelle? Wir haben Schweizer Eishockey-Grössen etwas umgestylt – erkennst du sie trotzdem? 10 Bilder, die zeigen, was die Playoff-Halbfinalisten während den Partien wirklich denken Der HCD ist da, wo es viel Bier gibt, und Servette haut nicht nur den Lukas – wenn die NLA ein Oktoberfest wäre Schisshaas, Schiller, #stancescuout – der Facebook-Wahnsinn der Playoff-Viertelfinals Was nach dem Playoff-Final WIRKLICH abging Was haben Harold Kreis und Frodo Beutlin gemeinsam? Wir gehen mit den NLA-Trainern in die zweite Witzrunde Der ultimative Hockey-Guide: Dieses Diagramm weist dir den Weg zu deinem Lieblingsteam Musst du als Hockey-Liebhaber einfach kennen: Die 9 wichtigsten Grafiken zur NLB Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo