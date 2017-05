Erdogan trifft nach monatelangem Unterbruch EU-Spitze in Brüssel

«Auf Wiedersehen, wenn Sie es nicht tun» – Erdogan kehrt EU den Rücken

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will der Europäischen Union den Rücken kehren, falls die seit langem stockenden Beitrittsgespräche nicht reaktiviert werden. Die EU habe keine andere Option, als weitere Themen in den Verhandlungen anzugehen, sagte Erdogan am Dienstag.

«Auf Wiedersehen, wenn Sie es nicht tun», sagte Erdogan in einer Rede nach seiner offiziellen Rückkehr in die regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP). Sein Land habe mit der EU nichts zu …