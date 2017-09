«Switzerland's Next Topmodel» kommt – aber das Wichtigste fehlt noch

Bild: EPA/EFE

Die weltweit erfolgreichste Model-Casting-Show kommt in die Schweiz: Im Frühjahr werden die ersten Kandidatinnen und Kandidaten für «Switzerland's Next Topmodel» gecastet, im Sommer wird aufgezeichnet und im Herbst 2018 wird auf ProSieben Schweiz ausgestrahlt.

Wie in der amerikanischen und der österreichischen Version können sich junge Frauen und Männer bewerben. «Das Format wird qualitativ hochwertig und im gleichen Stil produziert wie die gleichnamigen ausländischen Formate», versprach Andrea Haemmerli, Managing Director von SevenOne Media (Schweiz) beim Screen-up 2017 am Dienstagnachmittag.

Produktionsfirma ist RedSeven Entertainment GmbH, die Teil der ProSiebenSat.1-Gruppe ist und auch die Formate «Germany's Next Topmodel» und «Austria's Next Topmodel» umsetzt. Weitere Informationen über «Switzerland's Next Topmodel» – beispielsweise wer das Schweizer Pendant zum deutschen Model-Mami Heidi Klum wird – will der Sender zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren. (sda)

Die neuen Shootingstars in der Modebranche 51s Die neuen Shootings-Stars in der Modebranche Video: srf

Mode Heroin Chic, Peep Toes, Color-Blocking - alles klar? Sprichst du Mode? Teste im Quiz, ob du die Sprache der Fashionistas verstehst Uih, uih, uih, bloss nicht dran erinnern! Unsere Modesünden der Kindheit: 10 Jeans-Trends, die wir am liebsten vergessen würden Good News Lebe deinen Traum: 18-Jährige mit Downsyndrom mischt die Model-Welt auf WTF? Die T-Shirts der YouTube-Jugend: Was zum Teufel tragt ihr da?

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo