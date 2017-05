Sie prangt auf dem Stadtwappen, ist in Mosaikform in den Boden des Rathauses eingelassen, ziert Laternenpfähle und Trottoirs: Die Arbeiterbiene ist das Wahrzeichen der Industriestadt Manchester. Nun, nach dem blutigen Terroranschlag mit mindestens 22 Toten, wird sie zum Symbol der Zuversicht und der Solidarität mit den Opfern.

Auf Facebook kündigen lokale Tattoo-Künstler an, am Montag und Sonntag in einer gemeinsamen Aktion für jeweils 50 Pfund Bienen-Tattoos zu stechen. Das Geld der Aktion «Manchester Tattoo Appeal» soll den Verletzten und den Opferfamilien zukommen. Auf dem Flyer rufen die Organisatoren ihre Mitbürger auf, den Mut nicht zu verlieren:

«The spirit of Manchester and that of our community will only grow stronger.»

quelle: Manchester tattoo appeal