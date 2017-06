Schwerer Unfall auf A7: Lastwagen knallt in Baustellenfahrzeug

Auf der A7 bei Attikon in Richtung Frauenfeld ist es heute Morgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lastwagen, der in ein Baustellenfahrzeug gefahren ist, blockiert den Verkehr in beide Richtungen.

Schwerer Unfall auf der A7 bei Bertschikon ZH: Lastwagen kollidiert mit Baustellenfahrzeug. https://t.co/a9ItW5Wv6l — 20 Minuten (@20min) 12. Juni 2017

Update folgt...

(ohe)

