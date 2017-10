Tier

Sie bewachte ihn bis zum Ende – Pinguin stirbt neben Karton-Figur, die er liebte

Wegen seiner Liebe zu einer Pappfigur wurde er berühmt, nun ist Pinguin Grape-kun in Japan gestorben.

Grape-kun sei nach kurzer Krankheit gestorben, die geliebte Pappfigur an seiner Seite, teilten Vertreter des Tobu-Zoos in Saitama nördlich von Tokio mit. Grape-kun wurde 21 Jahre alt - in Menschenjahren entspricht dies etwa einem Alter von 80.

Grape-kun war von seiner früheren Partnerin Midori verlassen worden, woraufhin der Zoo dem Pinguin eine Pappversion der Zeichentrickfigur Hululu an die Seite stellte. Grape-kun verliebte sich in die Figur und starte sie oft stundenlang an.

Als Hululu während eines Taifuns für kurze Zeit abgeräumt wurde, stellten die Zoo-Mitarbeiter bei Grape-kun Kummer fest.

Grape-kun wurde sogar dabei beobachtet, wie er seine Flügel vor Hululu ausstreckte und den Schnabel in die Höhe hielt. Ein Ritual das Pinguine durchführen, wenn sie ihre Beziehungen auf die nächst höhere Stufe heben wollen.

#グレープ君 Hope you're in heaven with Hululu, little guy. Rest in peace and blessings the people at Tobu Zoo for taking care of you, Grape-kun. pic.twitter.com/IF2y6EKtvK — Crud_Bonemeal (@RowsdowerZapp) 13. Oktober 2017

Sogar als Grape-kun krank wurde, erlaubten die Zoo-Mitarbeiter, dass er neben Hululu bleiben darf.

«Wir stellten ihm die Pappfigur zur Seite, die ihm bis zu seinem Ende Kraft gab», sagten Pinguinpfleger im Zoo örtlichen Medien nach dem Tod Grape-kuns.

Der Zoo twitterte: «Danke an alle für die Unterstützung. Danke auch an Hululu, die ihn bis zum Ende bewacht hat. Und danke, Grape-kun, für die lange Zeit mit dir. Ruhe in Frieden.»

Nach Bekanntwerden seines Todes am Freitag strömten Trauernde in den Zoo und legten Blumen am Pinguin-Gehege nieder. Am Samstag wurde zudem ein selbstgebauter Schrein im Andenken an den Pinguin errichtet.

Auch in den sozialen Netzwerken wurde des Pinguins gedacht. «Du hast die Welt verzückt und sie ein bisschen leuchtender gemacht», schrieb ein Nutzer im Kurzbotschaftendienst Twitter. (cma/sda/afp)

