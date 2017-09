9 Beweise, dass ausgerechnet DU die beste Katze der Welt hast

Wir geben es nicht gerne zu – denn schliesslich ist jede Katze ein Einzelstück und somit eine Schönheit für sich. Doch egal, wie einzigartig andere Samtpfoten auch sein mögen: Der eigene Stubentiger ist und bleibt der Beste! Punkt.

Weil es niemanden gibt, der dich besser kennt als deine Katze.

Ein Beitrag geteilt von 😍 Cats with Kids 😍 (@catswithkids) am 17. Aug 2017 um 16:46 Uhr

Es gibt nichts über dich, was ihr noch unbekannt wäre. Sie weiss sogar, was du auf dem Klo machst – und das will was heissen!

Und auch wenn alle Katzen mit einer natürlichen Intuition für den Homo Sapiens gesegnet sind: Für dich hat deine Katze gleich zwei davon!

Ein Beitrag geteilt von Yuuki (@y_wata_) am 29. Aug 2017 um 7:12 Uhr

Wenn es passt, dann passt es halt eben.

Jede Samtpfote ist einzigartig. Und das ist gut so. Aber deine Katze ist halt auf die genau richtige Art und Weise einzigartig.

Ein Beitrag geteilt von ayaccho60 (@ayaccho60) am 29. Aug 2017 um 7:07 Uhr

Es ist schon fast so, als wäre sie das fehlende Puzzleteil, nach dem du dein Leben lang gesucht hast.

Ihr habt sogar den gleichen Geschmack!

Ein Beitrag geteilt von Kim Wibacke (@kimingridelisabeth) am 27. Aug 2017 um 11:01 Uhr

Egal, was du auch auf deinem Teller hast – sie will es auch. Und sie hört unfreiwillig sogar die gleiche Musik wie du!

Schönheit liegt im Auge des Betrachters – und dein Auge sagt ganz eindeutig: Deine Katze ist die Schönste!

Ein Beitrag geteilt von B҉U҉D҉D҉Y҉ The Persian (@buddy_thepersian) am 29. Aug 2017 um 2:19 Uhr

😉

Diese Verbindung zwischen euch ist etwas ganz Besonderes. Keiner kann sie ersetzen.

Ein Beitrag geteilt von Michael (@jaded_jackalope) am 27. Aug 2017 um 16:02 Uhr

Nicht auf dieselbe Art und Weise.

Für sie stehst du immer an erster Stelle.

Ein Beitrag geteilt von Caroline_et_stephane (@chatonmignonshop) am 28. Aug 2017 um 11:29 Uhr

Andere Katzen sind bestechlich – deine nicht. Sie ist und bleibt loyal. Weil niemand ausser du die Marke von ihren Lieblingsleckerlis kennt, hahahahaha!

Wenn du deiner Katze sagst, dass sie die Beste ist, stimmt sie dir zu.

Ein Beitrag geteilt von Dolce & Gabana (@deeandgee_purrrrrrrmachines) am 25. Aug 2017 um 23:58 Uhr

Und da die Samtpfoten bekanntlich allwissend ist, muss es so sein.

Und: Es steht im Internet!

Ein Beitrag geteilt von Calypso, Sanyu & Yooku (@silkybengals_trio) am 29. Aug 2017 um 4:02 Uhr

Wenn das mal kein Beweis ist!

watson

Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

