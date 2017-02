«Liebes Tagebuch, ICH BIN NICHT AGGRESSIV!!!»

Hast du dich schon mal gefragt, was im Köpfchen einer Katze so vor sich geht? Hier kriegst du endlich einen exklusiven Einblick in das Tagebuch von Katzendame Olga. Einmal pro Woche schreibt sie aus ihrem Leben. Weitere Geschichten von Olga findest du hier oder am Ende des heutigen Tagebuch-Eintrages.

Eintrag vom 9. Februar 2017:

Liebes Tagebuch,

du wirst nicht glauben, was mein Mensch heute zu mir gesagt hat. Es ist unfassbar. Eine unglaubliche Frechheit. Da haben sich bei mir gleich die Schnurrhaare zu Berge gestellt.



«Olga, du bist in letzter Zeit so aggressiv! Was ist denn los mit dir?!»

Ich und aggressiv?! Ahnungsloser Grünschnabel!

ICH. BIN. NICHT. AGGRESSIV.

Gut, vielleicht bin ich etwas gereizt. Aber nur ein kleines bisschen. Denn eigentlich ist mir alles komplett egal. Ich habe keinen Grund, um mich aufzuregen. Wirklich. Es ist mir so was von egal, dass noch mehr «egal» rein physikalisch nicht möglich wäre.

Ich bin die Egalität in Person Katze. Es ist mir so schnuppe, dass ich sogar eine Liste mit Dingen zusammenstellen kann, die mir so was von absolut egal sind:

Dass mein Mensch ständig Bilder von anderen Katzen liked

Es macht mir absolut nichts aus. Wirklich nicht. Er kann von mir aus alle Katzenbilder des gesamten Internets liken und jeder sensationsgeilen Aushilfsamöbe Katze der Welt auf Facebook eine Freundschaftsanfrage senden. Soll er doch machen liken, was er will.

Guck mal, wie egal es mir ist: bild: giphy

Umfrage Wäre dir das auch so egal wie Olga? So egal, dass ich das Handy meines Menschen aus dem Fenster werfen könnte.

Boah, chills mal. Ist ja nur Social Media, ey!

!@#1&%!#//!!1!

Abstimmen 2 Votes zu: Wäre dir das auch so egal wie Olga? 0% So egal, dass ich das Handy meines Menschen aus dem Fenster werfen könnte.

0% Boah, chills mal. Ist ja nur Social Media, ey!

0% !@#1&%!#//!!1!

Das mein Futternapf nur zur Hälfte gefüllt ist

Es ist ja wirklich nicht so, dass ich gerade Todesqualen leiden würde, weil Mensch lieber ausschläft, als mir mein wohlverdientes Gourmet-Menü zu servieren. Eigentlich kümmert es mich nicht die Bohne.

Guck mal, wie egal es mir ist: bild: giphy

Umfrage Hast du jetzt auch voll Hunger? Pizza, my love! ❤️

Nicht wirklich. Ich habe schon geges... Oh, guck mal! Ein Keks!

!@#1&%!#//!!1!

Abstimmen 2 Votes zu: Hast du jetzt auch voll Hunger? 0% Pizza, my love! ❤️

0% Nicht wirklich. Ich habe schon geges... Oh, guck mal! Ein Keks!

0% !@#1&%!#//!!1!

Dass mein Mensch vor dem Abbiegen nicht blinkt

Und auch dieses ständige Rechtsüberholen – macht mich überhaupt nicht aggressiv oder so. Gar nicht. Nie. Es ist mir so egal, dass ich sogar eine Liste mit Dingen zusammenstellen kann, die in mir mehr Gefühlsregung auslösen, als die total unwichtige Tatsache, dass mein blöder Mensch sich einfach nicht an die noch blöderen Verkehrsregeln des Wohnzimmers halten will.

Umfrage Was macht dich voll emotional? Das Ende von One Direction

Justin, my love ❤️

Die Nutzungsbedingungen von Facebook

Olgas Tagebuch

!@#1&%!#//!!1!

Abstimmen 2 Votes zu: Was macht dich voll emotional? 0% Das Ende von One Direction

0% Justin, my love ❤️

0% Die Nutzungsbedingungen von Facebook

0% Olgas Tagebuch

0% !@#1&%!#//!!1!

Menschen und Kaugummis

Umfrage !@#1&%!#//!!1! &1/!?@:1#!^%!!1!

Abstimmen 2 Votes zu: !@#1&%!#//!!1! 0% &1/!?@:1#!^%!!1!

Wenn dir jemand knallhart schon seit einer Minute nicht zurückschreibt

Kennst du das auch? Da machst du dir die Mühe und schreibst deiner Nachbarin ein mit grösster Kreativität erarbeitetes «hey gg?» – und dann passiert es: Es ist bereits eine Minute vergangen und die Antwort lässt immer noch auf sich warten! Dabei war sie doch vor 30,09 Sekunden zuletzt online.

Oh, sorry! Voll verwechselt. Das war mein Mensch (dieser unkreative Nasenbubusch) . Nicht ich.

Mensch? Dieses GIF hier ist für dich: bild: giphy

Umfrage Und diese Umfrage ebenfalls – nur für dich. ❤️ Danke!@#1&%!#//!!1!

Abstimmen 2 Votes zu: Und diese Umfrage ebenfalls – nur für dich. ❤️ 0% Danke!@#1&%!#//!!1!

Geraldine, die blöde Nachbarskatze nschnepfe

Weisst du, ich habe nichts gegen Geraldine. Wirklich nicht. Ich wünschte bloss, sie wäre irgendwo anders – zum Beispiel auf dem Mond oder so. Ich meine, eigentlich ist sie mir ja egal. Wirklich. Aber egal kann sie mir auch sein, während sie am anderen Ende des Universums ist, oder?

Wie du siehst liebes Tagebuch, gibt es nichts, was mich aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Ich bin vollkommen ruhig und entspannt.

Umfrage Bist du auch vollkommen ruhig und entspannt? Ich bin so ruhig und entspannt, dass noch entspannter rein physikalisch nicht möglich wäre.

Ich bin immer VOLLkommen!

Fährt ein Fahrrad um die Ecke. Was fehlt? Der Witz!

!@#1&%!#//!!1!

Abstimmen 2 Votes zu: Bist du auch vollkommen ruhig und entspannt? 0% Ich bin so ruhig und entspannt, dass noch entspannter rein physikalisch nicht möglich wäre.

0% Ich bin immer VOLLkommen!

0% Fährt ein Fahrrad um die Ecke. Was fehlt? Der Witz!

0% !@#1&%!#//!!1!

Ob mit oder ohne Grüsse, ist mir jetzt echt völlig Wurscht,

Olga von Schnurrhausen

PS. Was mir ebenfalls sehr egal ist – und lustig schon gar nicht: Flachwitze!

