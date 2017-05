«Liebes Tagebuch, ich habe Lebensweisheiten aus dem Internet befolgt!»

Eintrag vom 11. Mai 2017:

Liebes Tagebuch,

eine weise Katze (ich!) hat mal gesagt, dass man manchmal im Leben etwas Neues wagen muss, wenn man weiterkommen will. Heute habe ich beschlossen auf meinen ihren Rat zu hören.

Weisst du, liebes Tagebuch, da gibt es dieses Wundermittel. Es soll all deine Probleme innerhalb von wenigen Sekunden lösen und dein Leben nachhaltig verändern. Sie nennen es «Lebensweisheiten». Manchmal auch bekannt unter dem Namen «Pinterest». Mein Mensch schwört darauf!

bild: olga

Ich habe es heute ausprobiert, liebes Tagebuch. Nur für dich. Und einen Erfahrungsbericht verfasst. Damit du es nicht tun musst.

bild: olga

Ich will einen Menschen, der mir so viel Futter gibt, wie ich will. Zudem soll er mir auf jeden Befehl gehorchen. Und lustige Socken tragen – sie sind perfekt zum Spielen geeignet.

Ich, nachdem ich mir selbst so viel Futter gegeben habe, wie ich wollte: bild: giphy

Ich, nachdem ich auf meinen eigenen Befehl gehört habe («Olga, du sollst heute den ganzen Tag nur faul herumliegen!»): bild: giphy

Ich, nachdem ich die lustigen Socken anprobiert habe: bild: giphy

Resultat: Was soll ich sagen, liebes Tagebuch? Irgendwie haben mich die Ergebnisse nicht wirklich überzeugt. Echt nicht.

bild: olga

Falscher Zeitpunkt. bild: giphy

Falscher Zeitpunkt. bild: giphy

Falscher Zeitpunkt. bild: giphy

Resultat: Ich glaube, ich habe den falschen Menschen.

bild: olga

Was soll das heissen, «das ist nicht meine Tür»? Das ganze Haus gehört mir! Und ich habe doch nicht umsonst einen persönlichen Dosenöffner und Türöffnungsassistenten eingestellt.

Ausserdem weiss doch jedes Kind – Türpolitik ist Katzensache:

bild: olga

Diese «Lebensweisheiten» werden immer grausamer und unberechenbarer, liebes Tagebuch. Aber ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe es trotzdem durchgezogen. Ich bin gegangen – jedes mal, wenn mich keiner darum gebeten hat zu bleiben.

Wie es hätte sein sollen: bild: olga

Wie es wirklich war: bild: olga

Resultat: 😭😭😭

bild: olga

Mein Mensch so: «Olga, willst du Futter?»

Ich so: BILD: GIPHY

Mein Mensch so: «Olga, soll ich dir einen Witz erzählen?»

Ich so: bild: giphy

Mein Mensch so: «Olga, magst du Einhörner?»

Ich so: bild: giphy

Mein Mensch so: «Olga, ist es okay, wenn morgen der Nachbar mit seinem Hund vorbeikommt?»

Ich so: bild: giphy

Resultat: Kein Futter. Keine Witze. Kein Einhorn. Aber dafür ein Hund, der im ganzen Wohnzimmer den Duft von stinkenden Socken verbreitet. Fabulös!

bild: olga

Resultat: Veni, vidi, vatscheli – ich kam, ich sah, ich watschelte. Das gefällt mir. Fühlt sich super an.

Würde ich das Produkt weiterempfehlen?

Ja. An Geraldine, die blöde, nervige, eingebildete, intelligenzresistente Schnepfe Katze aus dem Haus nebenan.

Mit kritischen Grüssen,

Olga von Schnurrhausen

Die Welt aus der Sicht von allen Katzen ausser Olga:

