Aus dem Leben einer Katze: «Liebes Tagebuch, nächstes Jahr wird sich alles ändern!»

Hast du dich schon mal gefragt, was im Köpfchen einer Katze so vor sich geht? Hier kriegst du endlich einen exklusiven Einblick in das Tagebuch von Katzendame Olga. Einmal pro Woche schreibt sie aus ihrem Leben. Weitere Geschichten von Olga findest du hier oder am Ende des heutigen Tagebuch-Eintrages.

Eintrag vom 29. Dezember 2016:

Liebes Tagebuch,

freust dich auch schon so aufs neue Jahr? Ich schon – denn diesmal wird alles anders. Wirklich. Mein ganzes Leben wird sich ändern. Die guten Vorsätze werden endlich Realität werden. Ich schwör's!

Hier eine Liste von den wundervollen Dingen, die in drei Tagen bereits Realität sein werden:

Gesunde Ernährung und mehr Sport

Ich heute: bild: giphy

Ich im neuen Jahr: bild: giphy

Gut, ich gebe zu: Diesen Vorsatz hatte ich bereits letztes, vorletztes und vorvorletztes Jahr. Aber diesmal setze ich es wirklich um. Im Ernst jetzt!

Die Liebe meines Lebens finden

Was das angeht: Ich glaube, ich war bisher etwas zu anspruchsvoll. Deshalb habe ich meine Erwartungen nun stark zurückgeschraubt. Meine neue Erwartungsliste fällt deshalb sehr mager und bescheiden aus.

Was ich von meinem Zukünftigen erwarte: bild: olga

Mit dem Rauchen aufhören

Wie es heute ist: bild: giphy

Wie es im neuen Jahr sein wird: bild: giphy

Ach nee, wart mal. Das war mein Mensch, nicht ich. Sorry, hab's verwechselt.

Mehr Zeit mit meinem Menschen verbringen

Weisst du, liebes Tagebuch, so blöd ist mein Mensch eigentlich gar nicht. Zumindest für einen Homo Sapiens. Hier sind zehn Dinge, die ich an ihm am meisten liebe:

Die Pfote, mit der er meine Futterdose öffnet und mein wunderschönes Fell streichelt. Seinen linken Fuss – damit kann man so lustig spielen. Seine Stimme, die liebreizend «Olga, es gibt Futter!» ruft.

Gut, vielleicht waren es ja auch nur drei. Tja.

Mutiger sein

Ich werde mich mutig dem Kampf gegen den Staubsauger stellen. bild: giphy

Ich werde den Sprung ins kalte Wasser wagen. bild: giphy

Und das werde ich mit der blöden Nachbarskatze Geraldine anstellen: bild: giphy

Also beim Wasser bin ich mir noch nicht ganz so sicher.

Eine bessere Katze werden

Und zwar ungefähr so:

Diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, liebes Tagebuch. Ich wusste nicht, ob ich lieber «😎» oder «😼» sein sollte. Drei schlaflose Nächte hat es gebraucht, bis ich diese wichtige Entscheidung endlich treffen konnte.

Umfrage Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Ja

Nein

Ich mag Käse. ❤️

Abstimmen 1'234 Votes zu:Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? 0% Ja

0% Nein

100% Ich mag Käse. ❤️

Die Welt retten

Und auch hier habe ich mir bereits eine Liste mit Dingen gemacht, vor denen die Menschheit gerettet werden muss:

Türen – weil sie eh keiner braucht.

Geraldine, diese blöde Schnepfe von Nachbarskatze.

Socken (die sind echt beängstigend!)

One Direction Erledigt.

Erledigt. Justin Bieber.

Umfrage Vor wem soll ich die Welt sonst noch retten? Vor mir!

Voldemort.

Trump.

Käse.

Alkoholfreies Bier.

Hä?? Was hast du gegen Käse?! Käse ist Liebe!

Abstimmen 1'234 Votes zu:Vor wem soll ich die Welt sonst noch retten? 33% Vor mir!

33% Voldemort.

33% Trump.

33% Käse.

33% Alkoholfreies Bier.

33% Hä?? Was hast du gegen Käse?! Käse ist Liebe!

Eine Minute früher aufstehen

Also, ich hab mir das nochmals gut überlegt und ich denke, dass ich es lieber lassen sollte. Eine Minute ist schliesslich ganz schön viel – und wir wollen ja nicht gleich übertreiben.

Umfrage Findest du doch auch, oder? Ja, das wäre wirklich etwas zu viel des Guten!

Käse! 😘

Abstimmen 1'234 Votes zu:Findest du doch auch, oder? 100% Ja, das wäre wirklich etwas zu viel des Guten!

0% Käse! 😘

Mit motivierten Grüssen,

die bald neue und verbesserte Version von Olga von Schnurrhausen

PS.

Umfrage Käse? Käse! ❤️

Abstimmen 1'234 Votes zu:Käse? 33% Käse! ❤️

PPS.

Nächstes Jahr wird mir jede Tür offenstehen, liebes Tagebuch:

PPPS.

Woche 12:

