«Liebes Tagebuch, ich will ja wirklich nicht angeben, aber ...»

Hast du dich schon mal gefragt, was im Köpfchen einer Katze so vor sich geht? Hier kriegst du endlich einen exklusiven Einblick in das Tagebuch von Katzendame Olga. Einmal pro Woche schreibt sie aus ihrem Leben. Weitere Geschichten von Olga findest du hier oder am Ende des heutigen Tagebuch-Eintrags.

Eintrag vom 16. Februar 2017:

Liebes Tagebuch,

bist du auch schon mal eines Nachts aus deinen Träumen aufgewacht und hast festgestellt, dass du eigentlich keine Ahnung hast, wer du überhaupt bist? Dass deine Existenz ein einziges gigantisches Rätsel ist?

Nein? Ich auch nicht.

Aber ich habe meinen Menschen letztens dabei erwischt, wie er einen von diesen merkwürdigen Schundromanen gelesen hat. Hamlet oder so. Ein Satz sprang mir dabei besonders stark ins Auge:

«Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage.»

Weisst du, liebes Tagebuch, ich bin doch nicht blöd. Ich habe natürlich sofort verstanden, was der Schreiberling mir damit sagen möchte. Es war eine Aufforderung, mir meines Seins bewusst zu werden und mir diese ganz besondere Frage zu stellen:

«Wer bin ich eigentlich?»

Ich habe etwas recherchiert, liebes Tagebuch:

Ich bin arm

Quelle: mein Tierarzt

Ich kann dir nicht genau sagen woran es liegt, liebes Tagebuch. Vielleicht ist es die Tatsache, dass alle Katzen der Nachbarschaft mehr Mäuse fangen als ich. Aber wenn mein Tierarzt das sagt, dann muss es ja stimmen: Ich bin arm!

Ich bin absolut fabulös

Quelle: Helene Fischer

«Atemlos...»

Zumindest behauptet das die Stimme in der sprechende Kiste, die mein Mensch in seinem Wohnzimmer aufbewahrt. Und sie hat vollkommen recht: Ich bin wirklich so fabulös, dass es jedem Homo Sapiens den Atem raubt. Oder?

Ich bin eine Legende

Quelle: die Jungs aus meinem Revier

Ich will jetzt wirklich nicht angeben oder so, aber bei uns im Block bin ich eine sehr wichtige Persönlichkeit. Viele halten mich sogar für so was wie einen Gott und wollen ständig meine Hilfe.

Meine grössten Fans sind die Mäuse:

Ich bin eine Pizza

Quelle: nur so ein weiterer Schundroman

«Ich denke, also bin ich.»

Wenn ich bin, was ich denke – dann muss ich wohl eine Pizza sein, liebes Tagebuch. Ist nur logisch, oder?

Das Beste, was dir je passiert ist

Quelle: das Universum

Okay, gut. Den hier habe ich soeben selbst erfunden. Normalerweise sind die Menschen nämlich eher so:

«Boah, Olga, du stinkst nach Katzenfutter!»

Wie du siehst, liebes Tagebuch, ist das mit diesem «Sein oder Nichtsein» gar nicht mal so einfach. Woher soll ich wissen, wer ich bin, wenn jeder was anderes behauptet? Blöder Schundroman. Echt jetzt.

Mit literarischen Grüssen,

Olga von Schnurrhausen

PS. Ich bin jetzt echt cool. Hab Facebook, guck:

PPS. Das sind die 40 meistverkauften Schundromane Bücher ever:

Mehr aus dem Tagebuch von Olga findest du hier: «Liebes Tagebuch, wann hat das elende Warten auf das Glück ein Ende?» «Liebes Tagebuch, wir müssen weniger nachdenken und mehr machen» Aus dem Leben einer Katze: «Liebes Tagebuch, nächstes Jahr wird sich alles ändern!» Aus dem Leben einer Katze: «Liebes Tagebuch, wir leben in einer Diktatur!» «Liebes Tagebuch, ich habe heute meine erste Drogenerfahrung gemacht.» «Liebes Tagebuch, meine Mutter ist an allem schuld!» «Liebes Tagebuch, warum ist mein Mensch nie wütend auf mich?!» «Liebes Tagebuch, wir wurden unser Leben lang angelogen!» «Liebes Tagebuch, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?» «Liebes Tagebuch, ich muss Präsidentin werden!» «Liebes Tagebuch, ich glaube, ich bin schwer krank!» «Liebes Tagebuch, ab sofort wird alles anders!» «Liebes Tagebuch, ich glaube, mein Mensch ist ein Monster!» «Liebes Tagebuch, ich habe schreckliche Neuigkeiten: Sie ist weg!» «Liebes Tagebuch, heute war der schlimmste Tag meines Lebens!» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo