Schüsse in Krankenhaus in Houston, Texas

Laut euronews.com sollen im Ben-Tau-Krankenhaus in Houston, Texas Schüsse gefallen sein.

Die Polizei in Houston durchsucht nach berichten über Schüsse das Ben-Taub-Krankenhaus in Houston. Das Gebäude sei abgeriegelt worden. Euronews.com zufolge sei eine erhöhte Alarmstufe verhängt worden. Bei der Polizei sei am frühen Nachmittag ein Notruf eingegangen, dass im Krankenhaus geschossen werde.

Khou.com zufolge berichtete der Police Chief Art Acevedo, dass mehrere Anrufe bei der Polizei bezüglich eines aktiven «Shooters» eingingen.