Nach den 199 schönsten Schweizer Hockey-Tagen: Die Lockout-Stars reisen wieder ab

19. Januar 2013: Die NHL-Saison beginnt mit einigen Monaten Verspätung. Weil sich Spieler und Teambesitzer nicht über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag einigen konnten, kam es zum Lockout. Davon profitierten auch die Schweizer NLA-Vereine: Plötzlich spielten Stars wie Henrik Zetterberg, Joe Thornton oder Patrick Kane auf Schweizer Eis.

Die Saison 2012/13 in der National Hockey League (NHL) ist keine gewöhnliche. Die ersten Partien finden nicht wie geplant am 11. Oktober 2012 statt, sondern erst etwas mehr als drei Monate später, am 19. Januar 2013. Grund für die Verzögerung sind Unstimmigkeiten zwischen den Teambesitzern und der NHL-Players Association über den neuen Tarifvertrag – der alte ist im September 2012 abgelaufen.

Die erste NHL-Runde der Saison 2012/13 Boston - NY Rangers 3:1

Dallas - Phoenix 4:3

Florida - Carolina 5:1

Los Angeles - Chicago 2:5

Minnesota - Colorado 4:2

Montreal - Toronto 1:2

Nashville - Columbus 2:3 n.P

NY Islanders - New Jersey 1:2

Philadelphia - Pittsburgh 1:3

St. Louis - Detroit 6:0

Tampa Bay - Washington 6:3

Vancouver - Anaheim 3:7

Winnipeg - Ottawa 1:4



Tarifvertrag? Das ist der Gesamtarbeitsvertrag, der zwischen diesen beiden Parteien besteht und für diese Saison neu ausgehandelt werden muss. Der erste Vorschlag der Teambesitzer wird den Spielern im Juni 2012 vorgelegt. Allerdings kommt es zu keiner Einigung, weil die NHL-Cracks mit den neuen Modalitäten (z.B. weniger Anteil am Liga-Gewinn oder eine Höchstvertragsdauer von 5 Jahren) nicht einverstanden sind. Als Reaktion darauf sperren die Besitzer ihre Spieler vom Betrieb aus – auf Englisch: Lockout.

Ab in die Schweiz

Aussperren? Ja tatsächlich. Es ist den Spielern ab sofort verboten, Anlagen eines NHL-Teams zu betreten – keine Trainingsräume, gar nichts. Der Lohn beträgt 8 Prozent vom Gehalt aus der letzten Saison, aus einem extra für solche Fälle angelegten Fonds. Den Spielern ist es erlaubt, in einer anderen Liga zu spielen. Einzige Bedingung: Der Verein muss die Versicherung des Sportlers im Falle einer Verletzung übernehmen. Hier gibt's alle Lockout-Bedingungen in der Übersicht.

Die NHL-Profis wollen natürlich nicht einfach nichts tun, sie wollen spielen. Es gilt, in Form zu bleiben, denn es kann jederzeit wieder losgehen in Übersee. Die meisten Stars zieht es also in die besten Ligen Europas: Nach Russland in die KHL, nach Tschechien in die Extra Liga oder auch in die Schweiz in die NLA.

So spielen plötzlich gestandene Hockey-Superstars wie Joe Thornton, Henrik Zetterberg, Tyler Seguin oder Patrick Kane auf Schweizer Eis und bringen weltweites Scheinwerferlicht mit.

Alle NHL-Spieler, die während dem Lockout 2012/13 in der NLA spielten

Zug, Bern, Biel und Davos mit den Krachern

Insgesamt spielen 25 NHL-Lockout-Spieler in der höchsten Schweizer Liga. Sie alle zusammen skoren 209 Tore und 307 Assists. Topskorer in dieser Zeit ist Damien Brunner beim EV Zug. Der damalige Spieler der Detroit Red Wings – aktuell beim HC Lugano unter Vertrag – kommt in 33 Spielen für die Innerschweizer auf 57 Punkte (25 Tore, 32 Assists). Zusammen mit dem schwedischen Star-Spieler Henrik Zetterberg, ebenfalls von Detroit, hat Brunner grossen Anteil daran, dass Zug die Qualifikation auf dem dritten Platz abschliesst.

Bild: KEYSTONE

Bei Bern schlägt John Tavares mit 42 Punkten voll ein. Mark Streit bringt ihn von seinen New York Islanders mit in seine alte Heimat. Bei Biel sorgt das Duo Tyler Seguin / Patrick Kane für mächtig Wirbel.

In Davos ist während des Lockouts ein starkes Trio zu Gast mit den hochkarätigen Namen: Rick Nash, Joe Thornton und Loui Eriksson – die drei kamen in der NHL auf einen Gesamtlohn von fast 20 Millionen Dollar.

Bern in der NLA, Chicago in der NHL

So schön es auch ist mit diesen Hockey-Stars überall in der Schweiz verteilt, es kommt natürlich der Tag, als der Lockout sein Ende findet. In Übersee einigen sich die beiden Parteien und so schnell sie hier waren, so schnell sind Zetterberg und Co. wieder weg. Es ist Anfang Januar, als die Letzten zurückkehren zu ihren NHL-Teams. Es ist Anfang Januar, als in der Schweiz fast eine «neue» Saison beginnt.

In den Playoffs setzen sich die beiden besten Mannschaften aus der Qualifikation durch und so heisst die Finalpaarung Fribourg gegen Bern. Die Hauptstädter setzen sich nach sechs Spielen durch und feiern den Meistertitel.

Am 19. Januar 2013 beginnt eine verkürzte NHL-Saison mit 48 statt 87 Spielen in der Regular Season. Am 24. Juni holen die Chicago Blackhawks ihren vierten Stanley Cup. Mit dabei bei den Feierlichkeiten: Patrick Kane, der während dem Lockout das Seeland mit seinen Hockeykünsten verzauberte.

NHL-Legenden: Blick ins Quartett

