11.06.2000: Pierluigi Collina zeigt in einer Szene bei der Euro, warum er der beste Schiedsrichter aller Zeiten ist

11. Juni 2000: Bis heute wird kein Schiedsrichter so geschätzt wie einst Pierluigi Collina. Der Italiener geht dank seines markanten Äusseren und seinem Verhalten auf dem Platz in die Geschichte ein. Besonders an der Euro in Holland und Belgien ist sichtbar, was Collina vom Rest seiner Zunft unterscheidet.

Tatort: Die Europameisterschaft 2000 in Holland und Belgien, Schiedsrichter Pierluigi Collina leitet das Gruppenspiel von Gastgeber Holland gegen Tschechien, den Vize-Europameister von 1996. Es kommt zu einem Handgemenge zwischen Tomas Repka und Clarence Seedorf und was macht der Italiener? Er regelt die Situation auf seine ganz eigene Art.

Collina lässt sich zuerst von Edgar Davids' Wortschwall in keinster Weise beeindrucken und auch Tomas Repka dürfte nicht mit einer solchen Reaktion …