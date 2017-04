Beim Einmarsch ist «Uzzy» mindestens Ali – dann fällt er wie ein Sack

22. Januar 2010: Es gibt wenige Videos, die ich mir immer und immer wieder anschauen kann. Der Zusammenschnitt eines Boxkampfs im Fliegengewicht gehört dazu. Nicht nur wegen des krassen Knockouts, sondern auch wegen der Show beim Einmarsch.

Diese Story beginnt mit einem kleinen Betrug. Die Tonspur des folgenden Videos ist leider nicht die echte. Macht aber nichts, sie passt ausgezeichnet zum grosskotzigen Auftreten des schmalbrüstigen Boxers Usman Ahmed:

Kann man sich seines Sieges gewisser sein als der 28-jährige Engländer? Nein. Usman «Uzzy» Ahmed strotzt mit seiner Goldkette um den Hals vor Selbstvertrauen, als er gegen Ashley Sexton in den Ring steigt.

Was für ein Knockout!

Aber der Kampf in Brentwood vor den Toren Londons dauert bloss zwei Minuten. Dann knallt Sexton seinem Gegner eine Rechte ins Gesicht, dass es kracht. Ahmed geht K.o. nach einem Treffer, der schöner nicht sein könnte.

Ashley Sexton ist dank dem Sieg Englands neuer Fliegengewichts-Champion. Er habe von Anfang an bemerkt, wie sein Gegner die linke Hand immer ein wenig weit unten gehabt habe, schildert «Flash Ash» den Kampf nach seinem Sieg. «Ich habe es deshalb mit rechts probiert und mein Schlag war perfekt – Game over. Egal, wer du bist, wenn du so getroffen wirst, dann ist es aus.»

Beinahe wie beim Wrestling: Fast alles ist ein Fake

Dem Fallobst Usman Ahmed bringt der heftige Sturz auf die Bretter nebst Kopfweh auch eine gewisse Popularität in England. Das liegt nicht primär am Knockout, sondern vielmehr am vor Selbstbewusstsein nur so strotzenden Einmarsch. Seine aktuelle Kampfbilanz ist mit acht Siegen, neun Niederlagen und zwei Unentschieden wenig beeindruckend, der bislang letzte Sieg gelingt «Uzzy» im Februar 2013.

Doch – oh Schreck! – wir müssen noch eine Lüge zugeben: Nicht nur die Musik im berühmten Video ist falsch. Auch der Einmarsch mit all den Grimassen sei von einem anderen Kampf und vor den Sexton-Kampf hineingeschnitten worden, sagt der Kämpfer. Uns ist das ehrlich gesagt egal, beim Boxen gehört ein bisschen Betrug schliesslich zum Geschäft. Hier ist das echte Video:

Unvergessen In der Serie Unvergessen blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Muhammad Alis beste Sprüche

