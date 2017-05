Der berühmteste Griff in die Eier und eine WC-Bürste als Geschenk

6. Februar 1988: Vinnie Jones und Paul Gascoigne gelten als zwei der grössten Bad Boys der Fussballgeschichte. Als sie 1988 aufeinandertreffen, kommt es zu einem Zwischenfall für die Ewigkeit.

Vinnie Jones gilt als einer der härtesten Verteidiger, der je in England spielte. Das will was heissen. Und einfach so erhält man den Übernamen «die Axt» auf der Insel schon gar nicht. Jones wechselte nach dem Aufstieg Wimbledons 1986 für rund 13’000 vom schwedischen IFK Holmsund zurück in die Heimat und entwickelte sich bis zur Saison 1987/88 beim Klub mit bescheidenen Mitteln zu einem der Anführer der «crazy gang» wie die Truppe um den 28-Jährigen genannt wird.

Spiele bei diesen «Verrückten» sind im baufälligen Stadion Plough Lane für alle Gegner selbstredend selten ein Spaziergang im Park. An diesem 26. Spieltag gastiert Newcastle in London. Bei den Magpies entwickelt sich der 20-jährige Paul Gascoigne gerade zum Star. Für Wimbledon ist klar: Vinnie Jones soll den Jüngling in Manndeckung nehmen.

Gazza schenkt Rosen - Jones antwortet mit WC-Bürste

Wie ernst der Rüpel seine Aufgabe nimmt, zeigt sich bei einem Freistoss für Wimbledon. Jones begibt sich in den Strafraum, wo Gascoigne ihn von hinten deckt. Die beiden geraten aneinander, Jones steht Gazza erst auf den Fuss und kneift ihn dann mit voller Kraft in die Kronjuwelen - ein Glück für die Nachwelt, dass ein Fotograf diese Szene festhält.

Bild: Daily Mail

Er beschert uns ein Bild, das als eines der berühmtesten in Englands Fussballgeschichte gilt und auch heute noch als Poster online überall zu bestellen ist. Jones sagt später zur Szene nüchtern: «Er hat mich gedeckt und wir haben halt einfach beide versucht uns einen Vorteil zu verschaffen.»

Paul Gascoigne «Er fragte mich, ob ich mit ihm für eine Show auf eine einsame Insel gehen will. Nur er, ich, eine Pistole und eine Angel.»

Gazza nimmt die Szene nach der Partie ebenfalls mit Humor. Er schickt seinem Gegenspieler Rosen als Ausdruck seiner Anerkennung. Jones scheint mit den Avancen Gascoignes nicht glücklich zu sein: Er schickt ihm eine WC-Bürste zurück.

Bild als Poster erhältlich Neben T-Shirts mit dem berühmten Foto sind vor allem Poster der Szene noch immer beliebt. Bei Amazon kostet das Bild aktuell 3,99£ und kommt mit den Unterschriften der beiden Kicker. Jones schrieb als kleiner Gruss dazu: «Be good.» Lustig.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob eine hervorragende sportliche Leistung, ein bewegendes Drama oder eine witzige Anekdote – alles ist dabei.

