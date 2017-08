«Il Grande Torino» – das beste Team Italiens stirbt bei einem Flugzeugabsturz

4. Mai 1949: Torino ist die überragende Mannschaft der Nachkriegszeit. Fünf Mal in Folge holt sie den Meistertitel, ehe der Klub von einer Tragödie heimgesucht wird. Bei der Rückkehr aus Lissabon zerschellt die Maschine mit fast allen Spielern an Bord am Turiner Hausberg Superga.

Dicker Nebel, die Sicht ist schlecht. Als sich der Pilot der Fiat G.212 dem Turiner Flughafen nähert, kann er beim Superga-Hügel nur etwa 40 Meter weit sehen. Zu wenig weit, um die Basilika rechtzeitig zu erkennen. Um 17.05 Uhr kollidiert das Flugzeug mit den Stars von «Grande Torino» an Bord mit dem Gotteshaus auf der Kuppe des Turiner Hausbergs. 31 Menschen kommen ums Leben. Die beste Fussballmannschaft Italiens wird auf einen Schlag ausgelöscht.

93 Heimspiele nicht verloren

1942/43 wird Torino italienischer Meister. Es ist der erste von fünf Titeln in Folge bis 1949 (während des zweiten Weltkriegs fiel die Meisterschaft zwei Saisons lang aus). Der Mythos von «Grande Torino» entsteht, das Team ist als die mit Abstand stärkste Mannschaft des Landes anerkannt. Das geht so weit, dass beispielsweise im Länderspiel Italiens gegen Ungarn im Mai 1947 sämtliche zehn Feldspieler von Torino stammen. Einzig Goalie Lucidio Sentimenti ist beim Stadtrivalen Juventus engagiert. Ausserdem hat das Team vor der Superga-Tragödie in 93 Heimspielen in Folge nicht verloren.

Den fünften Titelgewinn erleben die Spieler noch – nicht aber die Übergabe des Meisterpokals. Denn als die Saison anfangs Juni 1949 endet, sind fast alle tot. Nur drei Spieler leben noch, weil sie nicht zum Freundschaftsspiel bei Benfica Lissabon mitgereist sind. Präsident Ferruccio Novo hatte dieses eingefädelt, nachdem der Meistertitel vier Runden vor Schluss bereits feststand.

Torino ist nie wieder grande

31 Menschen verlieren beim Flugzeugabsturz ihr Leben: 18 Spieler und fünf Funktionäre des Klubs, drei Journalisten, vier Crewmitglieder und ein Dolmetscher. Als die Akteure von «Grande Torino» beigesetzt werden, nimmt in Turin eine halbe Million Menschen Abschied.

Andere Flugzeug-Tragödien 1958 verloren bei einem Absturz in München acht Fussballer von Manchester United ihr Leben. Trainer Matt Busby und der spätere Weltmeister Bobby Charlton gehörten zu den Überlebenden.



1993 starben 18 Spieler der Fussball-Nationalmannschaft Sambias, als auf dem Weg nach Senegal ihr Flugzeug abstürzte. Sämtliche 30 Insassen an Bord der Maschine starben.



2011 starben in Russland 44 Menschen beim Absturz einer Chartermaschine. Darunter war nahezu die gesamte Mannschaft des Eishockey-Klubs Lokomotive Jaroslawl.



2016 kamen bei einem Flugzeugabsturz in Kolumbien 71 Menschen ums leben. Darunter auch das brasilianische Erstliga-Fussballteam Chapecoense. Die Chartermaschine beförderte die Mannschaft des Erstligisten zum Hinspiel gegen Atlético Nacional um das Finale der Copa Sudamericana. Die Absturzursache war Treibstoffmangel.



Torino kann nie mehr an die Zeiten anknüpfen, als es «grande» war. Nur einmal werden die Granatroten noch italienischer Meister (1975/76), dazu kommen drei Erfolge im italienischen Cup (zuletzt 1992/93). Bis heute schwärmen die Turiner Tifosi deshalb von ihrer einzigartigen Mannschaft, die am Nachmittag des nebligen 4. Mai 1949 mit einem Schlag ausgelöscht wurde: Von «il grande Torino».

Bild: AP

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

