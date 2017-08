Bild: EPA

Paris verliebt sich in Nadal, das «Kind mit der donnernden Linken»

6. Juni 2005: Mit den Titeln von Monte Carlo, Barcelona und Rom in der Tasche reist der 19-jährige Rafael Nadal zum ersten Mal ans French Open nach Paris. Der Shooting Star hält dem immensen Druck stand und holt sich in beeindruckender Manier seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Vor dem French Open ist Rafael Nadal trotz seinen erst knapp 19 Jahren alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Im März 2004 schlägt der spanische Linkshänder in Indian Wells völlig überraschend die Weltnummer 1 Roger Federer. Fünf Montae später gewinnt der Teenager im polnischen Sopot sein erstes ATP-Turnier und im Dezember gewinnt er als zweitjüngster Spieler nach Boris Becker eine Einzelpartie in einem Davis-Cup-Final.

Noch besser läuft es Nadal zu Beginn des Jahres 2005. Zwar verliert er im Final von Miami trotz 2:0-Satzführung ein erstes Mal gegen Federer, in der europäischen Sandsaison spielt er die gesamte Konkurrenz aber in Grund und Boden. Nadal gewinnt die Vorbereitungsturniere aufs French Open in Monte Carlo, Barcelona und Rom souverän, reiht auf Sand 17 Siege aneinander – es ist der Start der Serie von 81 ungeschlagenen Partien auf seiner Lieblingsunterlage – und arbeitet sich in der Weltrangliste auf Rang 5 vor.

Bild: EPA

Anders als heutzutage: Von Understatement will im Team Nadal niemand etwas wissen. Als Onkel Toni gefragt wird, ob er von seinem Schützling erwarte, dass dieser den Final erreiche, antwortet er: «Nein, ich erwarte, dass er gewinnt. Er ist momentan der beste Sandplatzspieler der Welt.»

«Er war wie ein Hurricane»

Damit steigert Nadals Trainer die Erwartungen und den Druck, die ohnehin schon riesig sind, ins Unermessliche. Alle erwarten vom «Wunderkind» nun den ersten Grand-Slam-Sieg, alles dreht sich um den Teenager mit dem ärmellosen T-Shirt, den Dreiviertelhosen, dem Piraten-Bandana und der wilden Mähne.

Die Faszination für den Emporkömmling erklärt die Journalistin Carole Bouchard so: «Er war wie ein Hurricane, der über diese zwei Wochen hinwegfegte. Komplett anders als Roger Federer und all die anderen Spieler auf der Tour. Er war wie ein Rockstar an einem Klassik-Konzert.»

Für Nadal sind die Sandplätze von Paris allerdings Neuland. Bei den anderen drei Grand Slams war der Mallorquiner bereits mit 16 und 17 Jahren angetreten. Ausgerechnet Paris verpasst er 2004 wegen eines Ermüdungsbruchs im Knöchel. Statt mit dem Training auszusetzen, setzt er sich damals mitten auf dem Trainingsplatz auf einen Tisch und schlägt Bälle, die Coach Onkel Toni ihm zuspielte. «Ich wollte das Gefühl für mein Spiel nicht verlieren», erzählt Rafa später.

Federer im Halbfinal

Als das Turnier losgeht, hat Nadal keinerlei Probleme mit der Angewöhnung. Auf dem Weg in den Halbfinal gibt der Muskelprotz mit dem riesigen linken Bizeps nur im Achtelfinal gegen Sébastien Grosjean einen Satz ab. Gegen Lars Bürgsmüller, Xavier Malisse, Richard Gasquet und Landsmann David Ferrer gibt er sich keine Blösse.

Bild: AP

Im Halbfinal wartet an Nadals 19. Geburtstag dann der grösstmögliche Gradmesser: Roger Federer. Doch überraschenderweise ist die Schweizer Weltnummer 1 zu Beginn deutlich nervöser. Zwar spielt Federer viel angriffiger als sein Gegner und stürmt insgesamt 59 Mal ans Netz, doch bringen ihn die läuferischen Qualitäten Nadals immer wieder zum Verzweifeln.

«Ich war am Anfang und am Schluss schlecht. In der Mitte war ich gut, aber das war nicht genug», bilanziert Federer nach der 3:6, 6:4, 4:6, 3:6-Niederlage und wünscht dem Spanier für den Final «viel Glück».

Der König vergisst die Etikette

Doch das braucht der Jungspund gar nicht. Gegen den ungesetzten Mariano Puerta, der kurze Zeit später positiv auf Etilefrin getestet und für acht Monate gesperrt wird, verliert Nadal zwar den ersten Satz im Tiebreak, doch dann marschiert er durch. Mit 6:7, 6:3, 6:1 und 7:5 gewinnt der Spanier und ist somit der erste Spieler seit Mats Wilander, der das French Open gleich bei seiner ersten Teilnahme gewinnt.

Ungläubig lässt er den Schläger und sich selbst auf den Rücken fallen, während der spanische König Juan Carlos auf der Tribüne zur Standing Ovation aufsteht. Nach einer kurzen Umarmung mit dem Staatsoberhaupt, der die Etikette kurz vergisst, nimmt Nadal seine erste «Coupe des Mousquetaires» entgegen.

Bild: French Select

Für Rafa ist ein Traum in Erfüllung gegangen. «Für mich war das der wichtigste Tag meiner Karriere», sagt er später. «Ich kam nach dem Sieg ins Hotel zurück und sagte mir: ‹Ich habe jetzt das wichtigste Turnier der Welt gewonnen. Von jetzt an werde ich für den Rest meiner Karriere weniger Druck haben.›»

In der Heimat frenetisch empfangen

Falls sie es noch nicht getan haben, verlieben sich Presse und Publikum in Paris spätestens jetzt in das «Kind mit der donnernden Linken», den «Tornado, der niemanden schonte» (L'Equipe). Eine «Frisur wie Gabriela Sabatini» und «Beine wie Madonna – nur 30 Zentimeter länger» bescheinigt ihm der «Telegraph». «Kaum 19, hat er das Spiel, den Look und bemerkenswert gute Manieren», beschreibt die «New York Times».

Bild: EPA

Als Nadal vier Tage später nach Spanien zurückkehrt, feiert ihn die Nation wie einen Volkshelden. Kameras halten jede Regung des Teenies fest, seine Autogramme sind gefragter als die der Fussball-Stars von Real Madrid und dem FC Barcelona. Doch Rafa bleibt cool: «Ich hoffe, das alles verändert mich nicht», sagt er nur. «Ich möchte weiterhin ein 19-jähriger Jugendlicher sein und mein Tennis spielen.»

Das macht Nadal dann auch. Ein Jahr später verteidigt er in Paris seinen French-Open-Titel, im August 2008 wird er erstmals die Weltnummer 1, er holt Olympiagold und 2010 komplettiert er mit dem Sieg beim US Open seinen Karriere-Slam. Aus dem schüchternen Muskelprotz ist im Laufe der Zeit einer der besten Tennisspieler aller Zeiten geworden.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende sportliche Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Um nichts zu verpassen, like uns auch auf Facebook!



Die längsten Tennis-Matches der Geschichte

31.05.2009: Robin Söderling fügt Rafael Nadal die einzige Niederlage an den French Open zu und ebnet Roger Federer den Weg zum Karriere-Grand-Slam 05.06.1989: Mondbälle, Krämpfe und ein «Uneufe»-Aufschlag – der 17-jährige Michael Chang treibt Ivan Lendl mit seinem Psychokrieg in den Wahnsinn 08.07.2001: Die Weltnummer 125 triumphiert in Wimbledon: Goran Ivanisevics grosser Traum wird doch noch wahr Gut gebrüllt: «Niemand schlägt Vitas Gerulaitis ­17 Mal hintereinander!» 05.06.1999: Hingis' schwärzeste Stunde – zwei «Uneufe»-Aufschläge, gellende Pfiffe und bittere Tränen 24.11.2009: Das kommt uns Spanisch vor – im Interview mit CNN hat Roger Federer seinen legendären Lachflash 10.08.2003: Andy Roddick ist einen Sommer lang der beste Tennisspieler des Planeten – dann vergeht ihm das Lachen für lange, lange Zeit 05.07.1997: Martina Hingis ist mit 16 Jahren die jüngste Wimbledon-Siegerin des 20. Jahrhunderts 06.01.1996: Wegen Rossets Dummheit des Jahres bricht Hingis beim Hopman Cup in Tränen aus 07.07.1985: Als jüngster Spieler aller Zeiten gewinnt Boris Becker Wimbledon und löst so einen Tennis-Boom in Deutschland aus 21.01.1999: «Yips» beschert Anna Kurnikowa trotz Sieg einen unglaublichen Negativrekord 20.01.2013: Djokovic fügt Wawrinka die Mutter aller heroischen und bitteren Niederlagen zu 13.02.2000: Roger Federer verliert seinen ersten Final, weint bittere Tränen und jammert, er werde nie mehr in ein Endspiel kommen 01.06.2009: Gedanklich ist Federer wohl schon ausgeschieden. Dann rettet ihn eine unglaubliche Vorhand auf dem Weg zum Karriere-Slam 06.06.2005: Nadals erster erster Streich am French Open – ganz Paris verliebt sich in das «Kind mit der donnernden Linken» 30.03.2002: Roger Federer bodigt zum ersten Mal die Weltnummer 1 – und diese ist sich sicher: «Er kann den Durchbruch schaffen» 26.01.2002: Martina Hingis' Traum schmilzt bei 50 Grad im Glutofen von Melbourne weg 08.08.1992: Marc Rosset holt sich an Roger Federers 11. Geburtstag den einzigen grossen Titel, der dem «Maestro» noch fehlt 24.01.2001: Hingis macht Kleinholz aus Serena und Venus und stürmt in den Australian-Open-Final 01.02.2009: Federer verpasst Sampras' Rekord und weint nach Pleite gegen Nadal bittere Tränen 04.09.1977: Bei McEnroes drittem US-Open-Auftritt wird ein Zuschauer mitten im Stadion durch eine Pistolenkugel verletzt 25.10.2002: Nach Roger Federers Gegensmash wirft ihm Andy Roddick frustriert das Racket vor die Füsse 05.09.1996: Sampras kotzt gegen Corretja auf den Court – denkwürdigstes US-Open-Tiebreak aller Zeiten 20.09.2009: «Who ist the beeest? Better than the reeest?» Federer outet sich nach dem Davis-Cup-Sieg gegen Italien als Party-Tiger 30.04.1993: Wie ein Messerstich die Tenniswelt veränderte Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo