Auto-Rettungsversuch geht nach hinten los

Apple bekundet Interesse an selbstfahrenden Autos

Der iPhone-Hersteller Apple hat so deutlich wie nie sein Interesse an selbstfahrenden Autos bekundet. In einem Schreiben an die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA zeigte sich der Konzern vom Potenzial der Technik begeistert.

Apple-Manager Steve Kenner forderte in dem fünfseitigen Brief vom 22. November, die Erprobung der Fahrzeuge nicht zu beschränken. Selbstfahrende Autos könnten jährlich Millionen Unfälle und Tausende Verkehrstote verhindern.

Seit mehr als einem Jahr gibt es Spekulationen, nach …