Fatale Frustbewältigung! Hier bricht sich NBA-Star Enes Kanter den Unterarm

Frust im Sport ist etwas Gefährliches. Eindrücklich bewiesen hat das Enes Kanter in der NBA. Der Center der Oklahoma City Thunder liess die angestaute Wut an einem Stuhl aus, was gar nicht schlau war, wie er selbst zugeben musste.

Der 24-jährige Türke – geboren übrigens in Zürich – zog sich dabei einen Unterarmbruch zu und wird sechs bis acht Wochen ausfallen. Des Weiteren war der Frust unangebracht: OKC gewann das Spiel gegen die Dallas Mavericks 109:98. (drd)