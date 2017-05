Fisch in Fisch in Eis? – WTF ist da passiert?

Zwei ineinander verkeilte Fische, tiefgefroren in einem vereisten Fluss – als die Brüder Alex und Anton Babich ein Foto dieser bizarren Szenerie auf Facebook posten, geht das Bild schnell viral.

Was ist mit den beiden Fischen geschehen, und wie sind sie ins Eis gelangt? Um diese Frage zu klären, befreiten sie die Tiere aus dem Eis. Was dabei herauskommt, hat Anton in einem Video festgehalten und auf Youtube gestellt.

Umfrage Was ist da genau passiert? Jemand hat die Fische getötet, sie zusammengesteckt und dann ins Wasser geworfen. Wo sie schliesslich festgefroren sind.

Ein Zungenkuss ging schief.

Der kleine Fisch wollte die Kiemen des grossen Fisches von innen sehen...

Natürlich alles Quatsch. Der grosse Fisch wollte den kleinen fressen, hat sich damit übernommen und beide sind elendiglich gestorben.

Rekord: Forscher filmen Fisch in acht Kilometern Tiefe

