PewDiePie ein Antisemit? Sein jüdischer YouTube-Buddy hat eine Antwort

Diverse Medienhäuser haben den Schweden und YouTuber Felix Kjellberg aka. PewDiePie als Antisemit beschuldigt. Nun äussert sich sein jüdischer Kollege, der ebenfalls YouTuber ist.

Der Schwede Felix Kjellberg heisst auf YouTube PewDiePie und ist mit über 53 Millionen Abonnenten der Mann mit den meisten Subscribern im ganzen Internet. Dementsprechend gross sein Einfluss – besonders bei der Generation Z, also den Jahrgängen ab 2000.

Kjellberg hatte kürzlich zwei Inder dafür bezahlt, sich mit einem judenfeindlichen Schild fotografieren zu lassen. Weil der YouTuber in Vergangenheit vermehrt mit dieser Art «eher gewöhnungsbedürftigem Humor», wie er ihn selber definiert, in seinen Videos hantierte, geriet der 27-Jährige weltweit in mediale Kritik. Diese Kritik kostete ihn nun die Partnerschaft mit dem US-Unterhaltungskonzern «Disney», der mit PewDiePie eine Zusammenarbeit plante:

Nun äussert sich sein YouTube-Kollege h3h3production zur Berichterstattung und zum Rauswurf von Disney. PewDiePie hat sich noch nicht dazu geäussert. Die Stellungsnahme seines Kollegen ist deshalb interessant, weil er selbst jüdisch ist und sich für seinen Kollegen ausspricht:

