Perfekt geplant: Diese Elster ist eine ausgefuchste Diebin

In Norwegen eine bekannte Sportart, in Amerika einfach nur fahrlässig

Skijöring ist eine norwegische Wintersportart, bei der sich ein Skifahrer von einem Tier oder einem motorisierten Gefährt ziehen lässt. Was in Norwegen als Sport gilt, ist in anderen Ländern definitiv nicht erlaubt und darum auch nicht zur Nachahmung empfohlen!