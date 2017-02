Und jetzt: Die «Fallrückzieher-Parade». Genau, im Eishockey …

«Für einen Moment dachte ich, das wird eines der schönsten Tore, das ich je sah – dann wurde es zu einem der besten Saves», fasst der Kommentator treffend zusammen. Und auch Mark Scheifele dürfte nicht schlecht gestaunt haben. Der Center der Winnipeg Jets tanzte erst um Kris Letang, als sei dieser ein Schulbub, verlud auch Keeper Marc-André Fleury und konnte praktisch ins leere Tor einschiessen.

Doch Fleury – im Rückwärtsfallen – brachte sein linkes Bein noch in die Höhe und parierte den Schuss mit dem Fuss – also praktisch mit einem Fallrückzieher. Es blieb Sekunden vor Ende des 2. Drittels beim 2:1 für Pittsburgh. Die Partie musste später beim Stand von 3:3 doch in die Verlängerung. Dort skorte Sidney Crosby seinen 1002. NHL-Punkt. (fox)

