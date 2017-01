Reguläre Bedingungen beim Weltcup in Zagreb? Dann frag mal diesen Slalomfahrer

Per Kopfstand über das Eis – endlich hat es jemand getan

In der Weihnachtszeit geschehen noch Wunder: Ein Spieler der Black Knights, eines Teams aus der US-College­meisterschaft, hat bei einem Training schnell mal einen Kopfstand quer übers Eis vollführt. Wer der Held ist, ist leider unbekannt. Das Team spielt schliesslich für die renommierte Militärakademie USMA: Dort wird man dieses Juwel sicher nicht gerne in die NHL ziehen lassen. Die Macher von EA Sports haben übrigens in NHL 17 prophetisch den Jubel schon eingebaut. (syl)