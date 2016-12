bild: watson

Wenn sie Faber singt, tönen sogar Weihnachts-Lieder plötzlich gut

In einem unaufgeräumten Seefelder Keller treffen wir Faber. Ein Bandraum, wie man ihn sich vorstellt. Dort probt er mit seiner Band für die Albumproduktion im Frühjahr und die anschliessende Tournee. Für uns machen die fünf Musiker eine Pause und singen «I'll Be Home for Christmas» von Dean Martin.

Video: watson.ch

Mehr von Faber: «Alles Gute» Video: YouTube/FABER

Passend: Sexheftli, Mathe-Prüfungen und Liebesbriefe – was man alles so in alten Plattenhüllen findet

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

naja, mir - 16.4.2016

Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz! Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz!