Zweite Saisonniederlage für Real – auch wegen dem Supertor von Simone Zaza

Simone Zaza – wer den Namen des italenischen Stürmers hört, denkt vermutlich zuerst an seinen Penalty an der EM gegen Deutschland. Das gehört geändert und möglich ist das mit einem einzigen Mausklick – auf das obige Video! Denn der 28-Jährige hat mit seinem sensationellen Tor gegen Real für eine Aktion gesorgt, die in unser Gedächtnis gebrannt gehört. Ein Volley aus der Drehung zum geniessen.

Valencia erhöhte in der 9. Minute durch Fabian Orellana sogar auf 2:0, was reichte, um Real Madrid mit 2:1 die erst zweite Niederlage in der laufenden Meisterschaft zuzufügen. Das Tor für die «Königlichen» erzielte – na, wer wohl? – Cristiano Ronaldo in seinem 700. Einsatz auf Vereinsstufe (klubübergreifend) kurz vor der Pause. (drd)

Deutschlands Elfmeterschiessen bei grossen Turnieren

Witziges zum Fussball Dumm und Dümmer lachen sich kaputt: Diese 7 Platzverweise sind noch dämlicher als Fàbregas' Aussetzer Wer spielt denn da im Achtelfinal gegen wen? Die Champions League in Emojis dargestellt Von «New Arrogance» bis «Yugo Boss» – diese Fussballer-Parfüms sollten dringend auf den Markt So sehen Lichtsteiner, Behrami, Neymar und Co. das Fussballfeld wirklich FIFA 16 ist draussen und wir haben uns so richtig ausgetobt: «CC» wechselt sich selbst ein, Granit Xhaka ballert auf seinen Coach Was fragst du den Autoverkäufer, wenn du keinen VW mehr willst? Diese Fussballer-Namen geben dir Antworten auf Fragen, die du gar nicht gestellt hast Wie die lustig-frisierten Fellaini-Brüder beinahe die taktischen Pläne von Chelsea-Coach José Mourinho ruiniert hätten Grösser! Besser! Mehr! Mehr! Mehr! Der Transfer-Gerüchte-Generator ist jetzt noch sexyer! Breel Embolo ist mit seiner gewagten Frisur nicht alleine – das sind die 40 schrägsten Fussballer-Fritten Ihr glaubt nicht, was Messi, Shaqiri, Ibrahimovic und Co. für Apps auf ihren Smartphones haben Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen – diese 10 Fussballer haben heimliche Doppelgänger Vom parkenden Bus bis zum selbstlosen Stürmer: 7 Gründe, weshalb wir den FC Chelsea alle lieben. Nicht! Das sind die Top 25 der schrägsten Fussballer-Songs aller Zeiten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo