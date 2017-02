Trainer stellt Spieler das Bein und zeigt dann: «Ball gespielt»

Trainer Ricardo La Volpe ist einigen vielleicht von der WM 2006 noch als kettenrauchender Mexiko-Trainer bekannt. Seit 2016 ist er in seiner Heimat bei America tätig. Am Wochenende lag sein Team in der 75. Minute 0:1 gegen Deportivo Guadalajara zurück, als der gegnerische Verteidiger Jesus Sanchez an der Mittellinie den Ball vor dem Aus rettete.

Nach Ansicht La Volpes war der Ball allerdings draussen, darum machte er einige Schritte ins Feld und nahm Sanchez den Ball ab. In einer Seelenruhe deutete La Volpe auf das Spielgerät und zeigte an: «Ball gespielt.» Schiedsrichter Santander Aguirre hatte ein Einsehen mit dem 65-Jährigen. Er beliess es bei einer Verwarnung für den Trainer. (fox)

