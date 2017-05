Alles, was du über den Super Bowl wissen musst

Es ist wieder soweit: Der Super Bowl in den USA beginnt in wenigen Stunden. Aber was sind die Spielregeln und wie genau funktioniert DER Sportevent in Amerika genau? Alle nötigen Infos in knapp drei Minuten erklärt:

video: Explain it / watson

Umfrage Schaust du dir den Superbowl an? Ja, bigly.

Nein, mein Geld verdient sich nicht von alleine.

Popcorn, Hot-Dogs und Bier stehen schon bereit.

Ich unterstütze nichts mehr, was mit Trump zu tun hat!!!!!!!!!

Abstimmen 354 Votes zu: Schaust du dir den Superbowl an? 39% Ja, bigly.

22% Nein, mein Geld verdient sich nicht von alleine.

24% Popcorn, Hot-Dogs und Bier stehen schon bereit.

15% Ich unterstütze nichts mehr, was mit Trump zu tun hat!!!!!!!!!

Mehr Beifang? Hier entlang … Und du dachtest, sich an normalem Papier zu schneiden, sei schlimm... Hallelujah! Dieser Brunnen ist der perfekte Ort für ein Leonard-Cohen-Cover Hahn oder Mensch? Wir sind uns nicht ganz sicher Your daily Jööö: Rayna und der Roboter 🤖 So schön können schmelzende Süssigkeiten aussehen Wie dieser Seelöwe fast den Kopf einer Rentnerin zerfetzte «Die Sendung mit der Maus» gibt's jetzt auch auf Klingonisch Fast hätten wir das Grossartige in diesem Video übersehen Kühe können endlich wieder auf die Weide In Australien muss man sich auf 300-Kilo-Seebären vorbereiten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo