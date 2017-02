Dreckiger geht's nicht: Das war die unsportlichste Aktion des Weekends

Ajax Amsterdam bleibt im Titelrennen dank dem 2:0-Erfolg gegen Sparta Rotterdam fünf Punkte an Feyenoord dran. Der Sieg war verdient, zu reden gab jedoch eine Szene, die nichts zum Resultat beitrug: Ajax' Bertrand Traoré ging bei einem Angriff zu Boden. Mitspieler Joël Veltman zeigte mit dem Ball am Fuss seinem Gegenspieler Ivan Calero an, dass er das Spiel unterbrechen wolle. Kaum akzeptierte der Sparta-Verteidiger das Angebot, setzte Veltman zum Dribbling an und flankte den Ball zur Mitte. Zum Glück wurde der Angriff abgewehrt.

Nach der Partie war Sparta-Trainer Alex Pastoor weniger erfreut: «Das gehört sich einfach nicht», urteilte er. Veltman nahm die Aktion gelassen: «Ach, das war einfach ein Schlaumeier-Trick. Traoré lag am Boden, da dachte ich, ‹das nutze ich aus›. Ich weiss, dafür erhalte ich keinen Schönheitspreis. Ich kann über die Aktion lachen, sie kam einfach über mich. Man sollte das nicht grösser machen, als es ist.» Nun gut, kann man auch so sehen. Das Trauerband übrigens trug Ajax nicht, weil es die Fairness zu Grabe trug, sondern in Gedenken an den ehemaligen Spieler Piet Keizer, der am Freitag 73-jährig verstarb. (fox)

Die dümmsten Fussballer-Verletzungen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo