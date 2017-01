Da muss sogar Wawrinka schmunzeln – so knapp ist's bei der Challenge selten

Stan erobert den Big Apple! Wawrinka fegt Djokovic weg und gewinnt erstmals das US Open

Triumph für Stan Wawrinka am US Open in New York! Der 31-jährige Waadtländer bezwingt im Final in Flushing Meadows den Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3.

Die Vorentscheidung zugunsten Wawrinkas fiel nach exakt drei Stunden Spielzeit, als er im hart umkämpften dritten Satz beim Stand von 6:5 und Aufschlag Djokovic seine erste Chance zum Satzgewinn resolut nutzte und damit den Widerstand des Serben brach.

Zu Beginn des vierten Durchgangs schaffte Wawrinka sogleich das Break zum 2:0. Nach 3:56 Minuten verwertete er vor den Augen seiner Eltern und Schwestern sowie seiner Freundin Donna Vekic, die neben …