Dieser süsse Baby-Bär entgeht um Haaresbreite dem langsamen Tod

In Asien gilt Bärengalle als wichtiger Bestandteil traditioneller Medizin. Leber- und Augenbeschwerden sollen damit kuriert werden. Dessen Nutzen steht jedoch stark in der Kritik. Dieser kleine Bär hätte eigentlich fast sein ganzes Leben lang gemolken werden sollen – eingepfercht in einem engen Käfig.

Umfrage Wie fühlst du dich, wenn du solche Sachen siehst? Das lässt mich kalt.

Ich habe ein mulmiges Gefühl.

Es macht mich traurig.

Ich bin wütend. Nein rasend!

Mir fehlen die Worte.

Ich will nur das Ergebnis sehen.

Abstimmen 665 Votes zu: Wie fühlst du dich, wenn du solche Sachen siehst? 7% Das lässt mich kalt.

5% Ich habe ein mulmiges Gefühl.

22% Es macht mich traurig.

26% Ich bin wütend. Nein rasend!

29% Mir fehlen die Worte.

11% Ich will nur das Ergebnis sehen.

Noch mehr zum Thema Tierschutz: video: watson.ch (can)

Noch mehr Tiere, die in die Freiheit entlassen werden:

Noch mehr zum Thema Mode: Video: watson.ch (can)

Mehr Beifang? Hier entlang … Und du dachtest, sich an normalem Papier zu schneiden, sei schlimm... Hallelujah! Dieser Brunnen ist der perfekte Ort für ein Leonard-Cohen-Cover Hahn oder Mensch? Wir sind uns nicht ganz sicher Your daily Jööö: Rayna und der Roboter 🤖 So schön können schmelzende Süssigkeiten aussehen Wie dieser Seelöwe fast den Kopf einer Rentnerin zerfetzte «Die Sendung mit der Maus» gibt's jetzt auch auf Klingonisch Fast hätten wir das Grossartige in diesem Video übersehen Kühe können endlich wieder auf die Weide In Australien muss man sich auf 300-Kilo-Seebären vorbereiten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo