Obamas Abschiedsrede: «Die Realität wird dich einholen»

«Star Wars»-Schauspielerin Carrie Fisher stirbt mit 60

Die aus der Reihe «Star Wars» bekannte Schauspielerin Carrie Fisher ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Sie erlag den Folgen eines Herzinfarkts.

Das meldeten am Dienstag mehrere US-Medien. Der Sender CNN sowie das Promo-Magazin «People» beriefen sich auf eine Mitteilung der Familie. Die 60-jährige Darstellerin der Prinzessin Leia aus der «Star Wars»-Saga sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einem Spital in Los Angeles wenige Tage nach einem schweren Herzanfall gestorben.

«Die Welt hat sie …