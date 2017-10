Videos

Wein doch

«Auf Tinder sind alle so: Ja. Nö. Nei. Geil, Titten!»



«Behaltet euren Penis in der Hose!... zumindest am Anfang»

«Wein doch!» – das Format, in dem sich watson-Mitarbeiter betrinken und sich über irgendetwas beklagen. Diese Woche: Blogger/Slam Poet Gregor Stäheli über Online-Dating.

Gregor stäheli, Emily Engkent

Tinder, Blinq, Badoo, Lovoo & Co. – Online-Dating ist schon längst salonfähig geworden. Ich kannte Tinder schon, als sie noch in ganz kleinen Clubs gespielt haben. Doch heute, wo selbst Cinderella ihren Märchenprinzen nach einem Swipe an der Bahnhofsuhr trifft, wird es Zeit ein ernsthaftes, angetrunkenes Wörtchen zu sprechen. Romance is dead!... Also nicht ganz. Aber Romance liegt auf der Intensivstation und möchte, dass du ein wenig zu ihr schaust.

