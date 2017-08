Too many meetings! Diesen 7 Typen begegnest du in jedem Büro

Morgen-Briefing, Meeting, Meeting, Meeting, Lunch-Meeting, Meeting, Meeting, Meeting, Feierabend. Immer schön mit Flip-Chart und Powerpoint.

Morgens zum Briefing-Meeting, dann noch kurz in die Team-Besprechung, dazwischen noch schnell auf ein Wort zu Nikotin und Koffein und zum Lunch noch ein Business-Get-Together. Am Nachmittag dann die Analyse-Sitzung zum Vortag (definitiv kein Fazit der Sitzung: too many meetings!) und zum Schluss ein Skype-Call. Meetings regieren die Bürowelt. Und das sind ihre Regenten-Typen:

Video: watson.ch/lyasaxer

Umfrage Welcher Meeting-Typ bist du? Der Klugscheisser

Der Tagträumer

Der Betupfte

Der Unpünktliche

Der nervöse Neue

Der Flip-Chart-Star

Der Überambitionierte

Grumpy Gina

Knäck

Ich will nur das Ergebnis sehen.

Ein anderer Meeting-Typ, und zwar... [Insert Kommentar unter dem Artikel]

