Native Advertising

Positionieren Sie Ihre Marke in relevanten Themen-Umfeldern - oder verlängern Sie so Ihre Sponsoringaktivitäten in die digitalen Kanäle.

Ihre Marke tritt als Sponsor der ausgewählten Tags und in allen zu- gehörigen Artikeln in Erscheinung. Liefern Sie uns Ihr Headerbild mit der gewünschten Ziel-URL und wir produzieren Ihren Header für alle Devices. Möchten Sie das Sponsoring mit exklusiver Displaywerbung auf den gewählten Tags ergänzen? Wir stellen Ihnen gerne ein individuelles Package zusammen.

Preis je nach Dauer und Umfang des Sponsoring.

Package Header:

Package Header & Display:

Planen Sie bitte 2 Wochen …