Winterliche Heissgetränke, die dir bestimmt nicht nur die Füsse wärmen

Während an lauen Sommerabenden eisgekühlte und spritzige Getränke unsere Gaumen erfreuen, steht uns an kalten Winterabenden der Sinn mehr nach leckeren und originellen Heissgetränken. Ob für einen gemütlichen Kuschelabend vor dem Cheminée oder eine ausgelassene Party im Schnee: Hier findest du bestimmt dein Lieblingsrezept.

Heisser Kakao mit Marshmallows

Dieses Heissgetränk mit einem süssen Topping wird von Kindern und Erwachsenen gleichermassen heiss geliebt. In den USA und Grossbritannien wird die Leckerei traditionell vor dem Zubettgehen getrunken. Wetten, dass es auch bei dir ein wohliges Gefühl der Müdigkeit auslöst und dich zufrieden ins Bett sinken lässt?

Hier geht's zum Rezept



Hot Caipirinha

Bei diesem heissen Drink, der ruckzuck zubereitet ist, geht definitiv die (Winter)-Sonne auf. Der brasilianische Cocktail zaubert auch in die urchigste Alphütte Samba-Feeling.

Hier geht's zur Rezept

Apfelpunsch

Ob mit oder ohne Alkohol: Frischer Apfelpunsch gehört für uns zum Winter wie die Schneeflocken. Mit frischen Apfelstückchen versehen, wird er zu einem fruchtigen Hochgenuss, der uns gleichzeitig an kalten Tagen wunderbar aufwärmt.

Hier geht's zum Rezept

Hot Cosmopolitan

Hol dir mit diesem heissen Drink an einem kalten Winterabend urbanes New Yorker Feeling in dein Zuhause bzw. an deine Party. Fans des herb-süssen Cocktails werden auch von dieser Variante begeistert sein.

Hier geht's zum Rezept

Weisse Himbeer-Schokolade

Wir waren schon immer Fan der fruchtig-süssen Kombination von Himbeeren und weisser Schokolade. Bei diesem heissen Milchgetränk harmonieren die beiden Aromen ebenfalls perfekt miteinander. Wie die Schokolade schmelzen auch wir beim Genuss dieser Verführung regelrecht dahin.

Hier geht's zum Rezept

